Чигвинцева (Селиванова) (Селиванова) Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чигвинцева (Селиванова) (Селиванова) Анна Ильинична

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1885

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Селиванов Илья

Мать: Селиванова ?

Россия
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Чигвинцев Леонид Анатольевич

Отец ребёнка: Чигвинцев Анатолий Андреев

Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Чигвинцев Вениамин Анатольевич

Отец ребёнка: Чигвинцев Анатолий Андреев

Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Агния Анатольевна

Отец ребёнка: Чигвинцев Анатолий Андреев

Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Александра Анатольевна

Отец ребёнка: Чигвинцев Анатолий Андреев

Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.04.1913

Сын: Чигвинцев Василий Анатольевич

Отец ребёнка: Чигвинцев Анатолий Андреев

Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чигвинцев Анатолий Андреев

Смерть
1955
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
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