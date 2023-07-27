Чигвинцева (Селиванова) (Селиванова) Анна Ильинична
Место рожденияРоссия
Дата рождения1885
Дата смерти1955
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Селиванов Илья
Мать: Селиванова ?
Россия
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Чигвинцев Леонид Анатольевич
Отец ребёнка: Чигвинцев Анатолий Андреев
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Чигвинцев Вениамин Анатольевич
Отец ребёнка: Чигвинцев Анатолий Андреев
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Агния Анатольевна
Отец ребёнка: Чигвинцев Анатолий Андреев
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Александра Анатольевна
Отец ребёнка: Чигвинцев Анатолий Андреев
Рождение ребёнка
12.04.1913
Сын: Чигвинцев Василий Анатольевич
Отец ребёнка: Чигвинцев Анатолий Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1955
Похороны
Неизвестно