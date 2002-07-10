Чигвинцева (Кутина) (Кутина) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения02.08.1924
Дата смерти10.07.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1924
Рождение ребёнка
19.11.1951
Сын: Чигвинцев Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Чигвинцев Василий Анатольевич
Бузина, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.09.1954
Сын: Чигвинцев Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Чигвинцев Василий Анатольевич
Бердюгина, Ирбитское, Свердловская область
Смерть
10.07.2002
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Похороны
Неизвестно
городское кладбище г. Сургут