Чигвинцева (Кутина) (Кутина) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чигвинцева (Кутина) (Кутина) Мария Михайловна

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Место рождения

Нечунаева, Каргапольский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

02.08.1924

Дата смерти

10.07.2002

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1924

Отец: Кутин Михаил Евлампович

Мать: Кутина (белоносова) Екатерина Исааковна

Нечунаева, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
19.11.1951

Сын: Чигвинцев Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Чигвинцев Василий Анатольевич

Бузина, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.09.1954

Сын: Чигвинцев Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Чигвинцев Василий Анатольевич

Бердюгина, Ирбитское, Свердловская область
Смерть
10.07.2002
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Похороны
Неизвестно
городское кладбище г. Сургут
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