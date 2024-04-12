Кутин Михаил Евлампович
Место рождения
Дата рождения25.01.1893
Дата смерти25.06.1969
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1893
Отец: Кутин Евлампий
Рождение ребёнка
17.08.1916
Дочь: Помазкина (кутина) Евдакия Михайловна
Мать ребёнка: Кутина (белоносова) Екатерина Исааковна
Рождение ребёнка
02.08.1924
Дочь: Чигвинцева (кутина) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Кутина (белоносова) Екатерина Исааковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долганова (кутина) Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Кутина (белоносова) Екатерина Исааковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козина (кутина) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Кутина (белоносова) Екатерина Исааковна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.06.1969
Похороны
Неизвестно