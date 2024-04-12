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Кутин Михаил Евлампович

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Место рождения

Нечунаева, Каргапольский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

25.01.1893

Дата смерти

25.06.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1893

Отец: Кутин Евлампий

Мать: не указана

Нечунаева, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
17.08.1916

Дочь: Помазкина (кутина) Евдакия Михайловна

Мать ребёнка: Кутина (белоносова) Екатерина Исааковна

Рождение ребёнка
02.08.1924

Дочь: Чигвинцева (кутина) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Кутина (белоносова) Екатерина Исааковна

Нечунаева, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долганова (кутина) Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Кутина (белоносова) Екатерина Исааковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козина (кутина) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Кутина (белоносова) Екатерина Исааковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутина (белоносова) Екатерина Исааковна

Смерть
25.06.1969
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
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