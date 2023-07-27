Кутина (Белоносова) (Белоносова) Екатерина Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутина (Белоносова) (Белоносова) Екатерина Исааковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

14.03.1950

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Белоносов Исаак Петрович

Мать: Белоносова Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
17.08.1916

Дочь: Помазкина (кутина) Евдакия Михайловна

Отец ребёнка: Кутин Михаил Евлампович

Рождение ребёнка
02.08.1924

Дочь: Чигвинцева (кутина) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Кутин Михаил Евлампович

Нечунаева, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долганова (кутина) Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Кутин Михаил Евлампович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козина (кутина) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Кутин Михаил Евлампович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутин Михаил Евлампович

Смерть
14.03.1950
Похороны
Неизвестно
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