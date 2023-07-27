Кутина (Белоносова) (Белоносова) Екатерина Исааковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти14.03.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Рождение ребёнка
17.08.1916
Дочь: Помазкина (кутина) Евдакия Михайловна
Отец ребёнка: Кутин Михаил Евлампович
Рождение ребёнка
02.08.1924
Дочь: Чигвинцева (кутина) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Кутин Михаил Евлампович
Нечунаева, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долганова (кутина) Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Кутин Михаил Евлампович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козина (кутина) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Кутин Михаил Евлампович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.03.1950
Похороны
Неизвестно
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