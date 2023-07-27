Долганова (Кутина) (Кутина) Зинаида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долганова (Кутина) (Кутина) Зинаида Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кутин Михаил Евлампович

Мать: Кутина (белоносова) Екатерина Исааковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трохова (долганова) Ирина Петровна

Отец ребёнка: Долганов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долганов Юрий Петрович

Отец ребёнка: Долганов Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долганов Петр

Смерть
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
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