Долганова (Кутина) (Кутина) Зинаида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трохова (долганова) Ирина Петровна
Отец ребёнка: Долганов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Долганов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долганов Петр
Смерть
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область