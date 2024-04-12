Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Михайлович

Иван Михайлович

Место рождения

Духнова Гора, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Михаил Иванович

Мать: Ирина Яковлевна

Духнова Гора, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Между 1829 и 1843 ст.

Жена: Анна Митрофановна

Ветвеник, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Анна Митрофановна

Духнова Гора, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
14.01.1849 ст.

Сын: Павел Иванович

Мать ребёнка: Анна Митрофановна

Духнова Гора, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Анна Митрофановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close