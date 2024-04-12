Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Михаил Иванович
Мать: Ирина Яковлевна
Бракосочетание
Между 1829 и 1843 ст.
Жена: Анна Митрофановна
Ветвеник, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Анна Митрофановна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Гавриил Иванович
Мать ребёнка: Анна Митрофановна
Рождение ребёнка
14.01.1849 ст.
Сын: Павел Иванович
Мать ребёнка: Анна Митрофановна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Анна Митрофановна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Анна Митрофановна
Смерть
Неизвестно