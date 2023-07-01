Анна Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1829 и 1843 ст.

Муж: Иван Михайлович

Ветвеник, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Духнова Гора, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Рождение ребёнка
14.01.1849 ст.

Сын: Павел Иванович

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Духнова Гора, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Духнова Гора, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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