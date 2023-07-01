Анна Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1829 и 1843 ст.
Муж: Иван Михайлович
Ветвеник, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Гавриил Иванович
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
14.01.1849 ст.
Сын: Павел Иванович
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно