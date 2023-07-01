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Дмитрий Иванович
Дмитрий Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1856
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Иван Михайлович
1813 г.р.
Мать
Анна Митрофановна
1813 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец:
Иван Михайлович
Мать:
Анна Митрофановна
Смерть
Неизвестно
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