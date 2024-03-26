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Пётр Ефремов

Место рождения

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Ефрем Кирилов

Мать: Феврония Трофимова

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
19.01.1858 ст.

Жена: Ефремова Анна Михайловна

Исаково, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.11.1858 ст.

Сын: Яков Петрович

Мать ребёнка: Ефремова Анна Михайловна

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.06.1861 ст.

Дочь: Марфа Петровна

Мать ребёнка: Ефремова Анна Михайловна

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.07.1864 ст.

Сын: Семён Петрович

Мать ребёнка: Ефремова Анна Михайловна

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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