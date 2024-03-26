Пётр Ефремов
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Ефрем Кирилов
Мать: Феврония Трофимова
Бракосочетание
19.01.1858 ст.
Жена: Ефремова Анна Михайловна
Исаково, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.11.1858 ст.
Сын: Яков Петрович
Мать ребёнка: Ефремова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
24.06.1861 ст.
Дочь: Марфа Петровна
Мать ребёнка: Ефремова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
19.07.1864 ст.
Сын: Семён Петрович
Мать ребёнка: Ефремова Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно