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Феврония Трофимова

Место рождения

Мордово-Ишуткино, Исаклинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1804 ст.

Дата смерти

28.08.1860 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордово-Ишуткино, Исаклинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
14.06.1834 ст.

Муж: Ефрем Кирилов

Исаково, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
деревни Абдуловского завода малолеток Ефрем Кирилов, 50(?) лет, вторым браком Села Ишуткина вдова ясашного крестьянина Февронья Трофимова, 32 лет, вторым же браком Поручители Того ж завода ясашные кр... Показать все
Рождение ребёнка
03.02.1837 ст.

Дочь: Анна Ефремова

Отец ребёнка: Ефрем Кирилов

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.01.1838 ст.

Сын: Антип Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Кирилов

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Пётр Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Кирилов

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.11.1841 ст.

Сын: Ефремов Филипп Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Кирилов

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Анастасия Ефремова

Отец ребёнка: Ефрем Кирилов

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1848 ст.

Сын: Сергей Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Кирилов

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Смерть
28.08.1860 ст.
Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Указана 54 лет. От престарелости.
Похороны
30.08.1860 ст.
Исаково, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

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