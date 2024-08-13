Феврония Трофимова
Место рождения
Дата рождения1804 ст.
Дата смерти28.08.1860 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.06.1834 ст.
Муж: Ефрем Кирилов
деревни Абдуловского завода малолеток Ефрем Кирилов, 50(?) лет, вторым браком Села Ишуткина вдова ясашного крестьянина Февронья Трофимова, 32 лет, вторым же браком Поручители Того ж завода ясашные кр... Показать все
Рождение ребёнка
03.02.1837 ст.
Дочь: Анна Ефремова
Отец ребёнка: Ефрем Кирилов
Рождение ребёнка
?.01.1838 ст.
Сын: Антип Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем Кирилов
Рождение ребёнка
1840
Сын: Пётр Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем Кирилов
Рождение ребёнка
12.11.1841 ст.
Отец ребёнка: Ефрем Кирилов
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Анастасия Ефремова
Отец ребёнка: Ефрем Кирилов
Рождение ребёнка
1848 ст.
Сын: Сергей Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем Кирилов
Смерть
28.08.1860 ст.
Указана 54 лет. От престарелости.
Похороны
30.08.1860 ст.