Ефремова Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти10.09.1894 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1858 ст.
Муж: Пётр Ефремович
Рождение ребёнка
26.11.1858 ст.
Сын: Яков Петрович
Отец ребёнка: Пётр Ефремович
Рождение ребёнка
24.06.1861 ст.
Дочь: Марфа Петровна
Отец ребёнка: Пётр Ефремович
Рождение ребёнка
19.07.1864 ст.
Сын: Семён Петрович
Отец ребёнка: Пётр Ефремович
Смерть
10.09.1894 ст.
Указана 64 лет От холеры
Похороны
11.09.1894 ст.