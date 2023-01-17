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Ефремова Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

10.09.1894 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1858 ст.

Муж: Пётр Ефремович

Исаково, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.11.1858 ст.

Сын: Яков Петрович

Отец ребёнка: Пётр Ефремович

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.06.1861 ст.

Дочь: Марфа Петровна

Отец ребёнка: Пётр Ефремович

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.07.1864 ст.

Сын: Семён Петрович

Отец ребёнка: Пётр Ефремович

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Смерть
10.09.1894 ст.
Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Указана 64 лет От холеры
Похороны
11.09.1894 ст.
Исаково, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
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