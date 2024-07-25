Акулина Кондратьевна\\Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Чистяков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Чистяков Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Чистяков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Чистяков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Чистяков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Чистяков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Марья Михайловна
Отец ребёнка: Чистяков Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно