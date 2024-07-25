Акулина Кондратьевна\\Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Кондратьевна\\Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Чистяков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Чистяков Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Чистяков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Чистяков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Чистяков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Чистяков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Марья Михайловна

Отец ребёнка: Чистяков Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно

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