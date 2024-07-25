Чистяков Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
1906
Сын: Чистяков Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Прокопьевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Прокопьевна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Евдокия Прокопьевна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Чистяков Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Прокопьевна
Смерть
Неизвестно