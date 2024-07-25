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Чистяков Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Чистяков Михаил Иванович

Мать: Акулина Кондратьевна\\Игнатьевна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Чистяков Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Прокопьевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Прокопьевна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Чистяков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Прокопьевна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Чистяков Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Прокопьевна

Смерть
Неизвестно

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