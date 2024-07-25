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Чистяков Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Чистяков Иван Иудович

Мать: Марфа Никифоровна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Акулина Кондратьевна\\Игнатьевна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Чистяков Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Акулина Кондратьевна\\Игнатьевна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Чистяков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Акулина Кондратьевна\\Игнатьевна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Акулина Кондратьевна\\Игнатьевна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Марья Михайловна

Мать ребёнка: Акулина Кондратьевна\\Игнатьевна

Смерть
Неизвестно

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