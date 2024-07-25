Чистяков Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Чистяков Иван Иудович
Мать: Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Акулина Кондратьевна\\Игнатьевна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Чистяков Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Акулина Кондратьевна\\Игнатьевна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Чистяков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Акулина Кондратьевна\\Игнатьевна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Акулина Кондратьевна\\Игнатьевна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Марья Михайловна
Мать ребёнка: Акулина Кондратьевна\\Игнатьевна
Смерть
Неизвестно