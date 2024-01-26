Грин-Яценко Семен Каллиникович
Место рождения
Дата рождения26.01.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1889
Бракосочетание
12.01.1914
Рождение ребёнка
29.08.1915
Сын: Грин-Яценко Иван Семенович
Мать ребёнка: Грин-Яценко (Радченко) Христина Ивановна
Рождение ребёнка
25.07.1917
Дочь: Грин-Яценко Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Грин-Яценко (Радченко) Христина Ивановна
Рождение ребёнка
08.10.1919
Дочь: Грин-Яценко Анна Семеновна
Мать ребёнка: Грин-Яценко (Радченко) Христина Ивановна
Смерть
Неизвестно