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Грин-Яценко Семен Каллиникович

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

26.01.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1889

Отец: Грин-Яценко Каллиник Нестерович

Мать: Грин-Яценко (Грин) София Андреевна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
12.01.1914

Жена: Грин-Яценко (Радченко) Христина Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.08.1915

Сын: Грин-Яценко Иван Семенович

Мать ребёнка: Грин-Яценко (Радченко) Христина Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.07.1917

Дочь: Грин-Яценко Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Грин-Яценко (Радченко) Христина Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.10.1919

Дочь: Грин-Яценко Анна Семеновна

Мать ребёнка: Грин-Яценко (Радченко) Христина Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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