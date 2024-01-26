Грин-Яценко (Грин) София Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1886
Рождение ребёнка
20.12.1886
Дочь: Грин-Яценко Ульяна Каллиниковна
Отец ребёнка: Грин-Яценко Каллиник Нестерович
Рождение ребёнка
26.01.1889
Сын: Грин-Яценко Семен Каллиникович
Отец ребёнка: Грин-Яценко Каллиник Нестерович
Рождение ребёнка
04.01.1892
Сын: Грин-Яценко Афанасий Каллиникович
Отец ребёнка: Грин-Яценко Каллиник Нестерович
Рождение ребёнка
10.02.1895
Сын: Грин-Яценко Прохор Каллиникович
Отец ребёнка: Грин-Яценко Каллиник Нестерович
Рождение ребёнка
21.05.1897
Дочь: Грин-Яценко Елена Каллиниковна
Отец ребёнка: Грин-Яценко Каллиник Нестерович
Рождение ребёнка
01.02.1902
Сын: Грин-Яценко Петр Каллиникович
Отец ребёнка: Грин-Яценко Каллиник Нестерович
Смерть
Неизвестно