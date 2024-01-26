Грин-Яценко (Грин) София Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грин-Яценко (Грин) София Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1886

Муж: Грин-Яценко Каллиник Нестерович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.12.1886

Дочь: Грин-Яценко Ульяна Каллиниковна

Отец ребёнка: Грин-Яценко Каллиник Нестерович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.01.1889

Сын: Грин-Яценко Семен Каллиникович

Отец ребёнка: Грин-Яценко Каллиник Нестерович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.01.1892

Сын: Грин-Яценко Афанасий Каллиникович

Отец ребёнка: Грин-Яценко Каллиник Нестерович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.02.1895

Сын: Грин-Яценко Прохор Каллиникович

Отец ребёнка: Грин-Яценко Каллиник Нестерович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.05.1897

Дочь: Грин-Яценко Елена Каллиниковна

Отец ребёнка: Грин-Яценко Каллиник Нестерович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.02.1902

Сын: Грин-Яценко Петр Каллиникович

Отец ребёнка: Грин-Яценко Каллиник Нестерович

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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