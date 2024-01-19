Грин-Яценко (Радченко) Христина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грин-Яценко (Радченко) Христина Ивановна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

12.03.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1896

Отец: Радченко Иван Иосифович

Мать: Радченко Стефанида Леонтьевна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
12.01.1914

Муж: Грин-Яценко Семен Каллиникович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.08.1915

Сын: Грин-Яценко Иван Семенович

Отец ребёнка: Грин-Яценко Семен Каллиникович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.07.1917

Дочь: Грин-Яценко Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Грин-Яценко Семен Каллиникович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.10.1919

Дочь: Грин-Яценко Анна Семеновна

Отец ребёнка: Грин-Яценко Семен Каллиникович

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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