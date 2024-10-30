Гулька (Демянчук) Феодосия ст. Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.01.1787 ст.
Дата смерти20.03.1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1787 ст.
Бракосочетание
06.10.1807 ст.
Феодосия Ивановна (ур.Демянчук) младше мужа на 12 дней :)
Рождение ребёнка
27.02.1811 ст.
Отец ребёнка: Гулька Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
10.03.1819 ст.
Дочь: Мережка (Гулька) Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Гулька Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
09.01.1821 ст.
Дочь: Затишная (Гулька) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Гулька Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
24.02.1823
Дочь: Гайворон (Гулька) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Гулька Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
23.09.1825 ст.
Дочь: Безуглая (Гулька) Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Гулька Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
14.03.1828 ст.
Отец ребёнка: Гулька Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
15.08.1830 ст.
Дочь: Матвейчук (Гулька) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Гулька Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
06.08.1833 ст.
Отец ребёнка: Гулька Иван Григорьевич
Смерть
20.03.1857