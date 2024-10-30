Гулька (Демянчук) Феодосия ст. Ивановна 18.01.1787 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГулька (Демянчук) Феодосия ст. Ивановна

Гулька (Демянчук) Феодосия ст. Ивановна

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

18.01.1787 ст.

Дата смерти

20.03.1857

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1787 ст.

Отец: Демянчук Иван Иванович

Мать: Майборода Параскева Иосифовна

Горошков, Київська область
Бракосочетание
06.10.1807 ст.

Муж: Гулька Иван Григорьевич

Горошков, Київська область
Феодосия Ивановна (ур.Демянчук) младше мужа на 12 дней :)
Рождение ребёнка
27.02.1811 ст.

Сын: Гулька Прокофий Иванович

Отец ребёнка: Гулька Иван Григорьевич

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
10.03.1819 ст.

Дочь: Мережка (Гулька) Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Гулька Иван Григорьевич

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
09.01.1821 ст.

Дочь: Затишная (Гулька) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Гулька Иван Григорьевич

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
24.02.1823

Дочь: Гайворон (Гулька) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Гулька Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
23.09.1825 ст.

Дочь: Безуглая (Гулька) Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Гулька Иван Григорьевич

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
14.03.1828 ст.

Сын: Гулька Никифор Иванович

Отец ребёнка: Гулька Иван Григорьевич

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
15.08.1830 ст.

Дочь: Матвейчук (Гулька) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Гулька Иван Григорьевич

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
06.08.1833 ст.

Сын: Гулька Дементий Иванович

Отец ребёнка: Гулька Иван Григорьевич

Горошков, Київська область
Смерть
20.03.1857
Горошков, Київська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.