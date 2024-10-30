Гулька Иван Григорьевич 06.01.1787 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Гулька Иван Григорьевич

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

06.01.1787 ст.

Дата смерти

04.03.1846 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1787 ст.

Отец: Гулька Григорий Герасимович

Мать: Гулька (Джемесюк) Агафья Петровна

Горошков, Київська область
Бракосочетание
06.10.1807 ст.

Жена: Гулька (Демянчук) Феодосия ст. Ивановна

Горошков, Київська область
Феодосия Ивановна (ур.Демянчук) младше мужа на 12 дней :)
Рождение ребёнка
27.02.1811 ст.

Сын: Гулька Прокофий Иванович

Мать ребёнка: Гулька (Демянчук) Феодосия ст. Ивановна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
10.03.1819 ст.

Дочь: Мережка (Гулька) Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Гулька (Демянчук) Феодосия ст. Ивановна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
09.01.1821 ст.

Дочь: Затишная (Гулька) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Гулька (Демянчук) Феодосия ст. Ивановна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
24.02.1823

Дочь: Гайворон (Гулька) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Гулька (Демянчук) Феодосия ст. Ивановна

Рождение ребёнка
23.09.1825 ст.

Дочь: Безуглая (Гулька) Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Гулька (Демянчук) Феодосия ст. Ивановна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
14.03.1828 ст.

Сын: Гулька Никифор Иванович

Мать ребёнка: Гулька (Демянчук) Феодосия ст. Ивановна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
15.08.1830 ст.

Дочь: Матвейчук (Гулька) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Гулька (Демянчук) Феодосия ст. Ивановна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
06.08.1833 ст.

Сын: Гулька Дементий Иванович

Мать ребёнка: Гулька (Демянчук) Феодосия ст. Ивановна

Горошков, Київська область
Смерть
04.03.1846 ст.

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