Безуглая (Гулька) Фекла Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.09.1825 ст.
Дата смерти06.02.1865 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1825 ст.
Бракосочетание
?.01.1844
У Ефимия это первый брак. Второй брак у него был не в Горошкове, запись не встретила, жену звали Мария, а отчество...какое только не писали, и Николаевна, и Петровна, и Ивановна и Павловна...
Рождение ребёнка
07.07.1848 ст.
Отец ребёнка: Безуглый Ефим Павлович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Безулюк Леонтий Лев Ефимович
Отец ребёнка: Безуглый Ефим Павлович
Рождение ребёнка
28.09.1853 ст.
Отец ребёнка: Безуглый Ефим Павлович
Смерть
06.02.1865 ст.