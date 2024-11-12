Майборода Параскева Иосифовна ?.10.1765 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМайборода Параскева Иосифовна

Майборода Параскева Иосифовна

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

?.10.1765 ст.

Дата смерти

27.12.1815 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1765 ст.

Отец: Майборода Самчинецкий Иосиф Лаврентьевич

Мать: Майборода (Осаулка) Ирина Андреевна

Горошков, Київська область
Бракосочетание
17.05.1782 ст.

Муж: Демянчук Иван Иванович

Горошков, Київська область
им было 21 и 16,5 лет. У Ивана с Параскевой родились дети: 1) Емельян, 3_08.08.1783-08.12.1786; 2) Власий 11.02.1786-...?; 3) Феодосия ст. 18.01.1787-20.03.1857, брак 06.10.1807 с Иваном Григорьевичем... Показать все
Рождение ребёнка
18.01.1787 ст.

Дочь: Гулька (Демянчук) Феодосия ст. Ивановна

Отец ребёнка: Демянчук Иван Иванович

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Демянчук Петр Иванович

Отец ребёнка: Демянчук Иван Иванович

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Матвейчук (Демянчук) Феодосия мл. Ивановна

Отец ребёнка: Демянчук Иван Иванович

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
30.05.1807 ст.

Сын: Демянчук Исаакий Иванович

Отец ребёнка: Демянчук Иван Иванович

Горошков, Київська область
Смерть
27.12.1815 ст.
Горошков, Київська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.