Майборода Параскева Иосифовна
Место рождения
Дата рождения?.10.1765 ст.
Дата смерти27.12.1815 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1765 ст.
Бракосочетание
17.05.1782 ст.
им было 21 и 16,5 лет. У Ивана с Параскевой родились дети: 1) Емельян, 3_08.08.1783-08.12.1786; 2) Власий 11.02.1786-...?; 3) Феодосия ст. 18.01.1787-20.03.1857, брак 06.10.1807 с Иваном Григорьевичем... Показать все
Рождение ребёнка
18.01.1787 ст.
Дочь: Гулька (Демянчук) Феодосия ст. Ивановна
Отец ребёнка: Демянчук Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1792
Отец ребёнка: Демянчук Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Матвейчук (Демянчук) Феодосия мл. Ивановна
Отец ребёнка: Демянчук Иван Иванович
Рождение ребёнка
30.05.1807 ст.
Сын: Демянчук Исаакий Иванович
Отец ребёнка: Демянчук Иван Иванович
Смерть
27.12.1815 ст.