Буторов Никита Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
1886-1890 проживал в деревне Колесниковой Батуринское Шадринского уезда)
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Буторова Евдокия Стефанова
Проживал в деревне Колесниковой (Батуринское Шадринского уезда)
Рождение ребёнка
1850
Сын: Буторов Поликарп Никитович
Мать ребёнка: Буторова Евдокия Стефанова
Смерть
Неизвестно