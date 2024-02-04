Буторов Никита Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буторов Никита Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

1886-1890 проживал в деревне Колесниковой Батуринское Шадринского уезда)
Рождение ребёнка
1848

Сын: Буторов Петр Никитович

Мать ребёнка: Буторова Евдокия Стефанова

Проживал в деревне Колесниковой (Батуринское Шадринского уезда)
Рождение ребёнка
1850

Сын: Буторов Поликарп Никитович

Мать ребёнка: Буторова Евдокия Стефанова

Смерть
Неизвестно

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