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Буторов Петр Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Буторов Никита Иванович

Мать: Буторова Евдокия Стефанова

Проживал в деревне Колесниковой (Батуринское Шадринского уезда)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буторова Ксения Иполитовна

Исповедные ведомости Спасо-Преображенской церкви с.Батуринское Шадринского уезда за 1886-1890г
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Утусикова (Буторова) Анна Петровна

Мать ребёнка: Буторова Ксения Иполитовна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Буторов Андрей Петрович

Мать ребёнка: Буторова Ксения Иполитовна

Смерть
Неизвестно

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