Буторов Петр Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Проживал в деревне Колесниковой (Батуринское Шадринского уезда)
Бракосочетание
Неизвестно
Исповедные ведомости Спасо-Преображенской церкви с.Батуринское Шадринского уезда за 1886-1890г
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Утусикова (Буторова) Анна Петровна
Мать ребёнка: Буторова Ксения Иполитовна
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Буторова Ксения Иполитовна
Смерть
Неизвестно