Буторова Евдокия Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Проживала с мужем в деревне Колескиковой (Батуринское Шадринского уезда)
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Буторов Никита Иванович
Проживал в деревне Колесниковой (Батуринское Шадринского уезда)
Рождение ребёнка
1850
Сын: Буторов Поликарп Никитович
Отец ребёнка: Буторов Никита Иванович
Смерть
Неизвестно