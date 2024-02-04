Буторова Евдокия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буторова Евдокия Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Проживала с мужем в деревне Колескиковой (Батуринское Шадринского уезда)
Рождение ребёнка
1848

Сын: Буторов Петр Никитович

Отец ребёнка: Буторов Никита Иванович

Проживал в деревне Колесниковой (Батуринское Шадринского уезда)
Рождение ребёнка
1850

Сын: Буторов Поликарп Никитович

Отец ребёнка: Буторов Никита Иванович

Смерть
Неизвестно

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