Арзамасцев Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Арзамасцев Николай

Автор
АБ
Бунтин А.

мужской, родился Неизвестно

Отец
Арзамасцев ИванМежду 1903 и 1905 г.р.
Мать
Арзамасцева (Москалева) Анастасия1909 г.р.
Супруги
Арзамасцева (Паскеева) Ольга22.09.1955 г.р.
Дети
Астраханцева (Арзамасцева) Елена09.03.1975 г.р.
Арзамасцев Дмитрий1978 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арзамасцев Иван

Мать: Арзамасцева (Москалева) Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арзамасцева (Паскеева) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арзамасцев Алексей

Мать ребёнка: Арзамасцева (Паскеева) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крашенинникова (Арзамасцева) Наталья

Мать ребёнка: Арзамасцева (Паскеева) Ольга

Рождение ребёнка
09.03.1975

Дочь: Астраханцева (Арзамасцева) Елена

Мать ребёнка: Арзамасцева (Паскеева) Ольга

Рождение ребёнка
1978

Сын: Арзамасцев Дмитрий

Мать ребёнка: Арзамасцева (Паскеева) Ольга

Пензенская область, Россия

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