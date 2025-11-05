Арзамасцев Николай
мужской, родился Неизвестно
ОтецАрзамасцев ИванМежду 1903 и 1905 г.р.
МатьАрзамасцева (Москалева) Анастасия1909 г.р.
Супруги
Арзамасцева (Паскеева) Ольга22.09.1955 г.р.
Дети
Астраханцева (Арзамасцева) Елена09.03.1975 г.р.
Арзамасцев Дмитрий1978 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Арзамасцев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арзамасцев Алексей
Мать ребёнка: Арзамасцева (Паскеева) Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крашенинникова (Арзамасцева) Наталья
Мать ребёнка: Арзамасцева (Паскеева) Ольга
Рождение ребёнка
09.03.1975
Дочь: Астраханцева (Арзамасцева) Елена
Мать ребёнка: Арзамасцева (Паскеева) Ольга
Рождение ребёнка
1978
Сын: Арзамасцев Дмитрий
Мать ребёнка: Арзамасцева (Паскеева) Ольга
Пензенская область, Россия