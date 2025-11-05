Крашенинникова (Арзамасцева) Наталья
женский, родилась Неизвестно
ОтецАрзамасцев НиколайНеизвестно г.р.
МатьАрзамасцева (Паскеева) Ольга22.09.1955 г.р.
Супруги
Бичков ВладимирНеизвестно г.р.
Крашенинников АлександрНеизвестно г.р.
Дети
Крашенинников ДанилНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Арзамасцев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бичков Владимир
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крашенинников Данил
Отец ребёнка: Крашенинников Александр