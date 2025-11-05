Арзамасцева (Паскеева) Ольга 22.09.1955 — найти родственников по фамилии на Familio

Арзамасцева (Паскеева) Ольга

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась 22.09.1955, Золотаревка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Паскеев Геннадий1933 г.р.
Мать
Паскеева (Андрикова) Нина1930 г.р.
Супруги
Арзамасцев НиколайНеизвестно г.р.
Дети
Астраханцева (Арзамасцева) Елена09.03.1975 г.р.
Арзамасцев Дмитрий1978 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1955

Отец: Паскеев Геннадий

Мать: Паскеева (Андрикова) Нина

Золотаревка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крашенинникова (Арзамасцева) Наталья

Отец ребёнка: Арзамасцев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арзамасцев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арзамасцев Алексей

Отец ребёнка: Арзамасцев Николай

Рождение ребёнка
09.03.1975

Дочь: Астраханцева (Арзамасцева) Елена

Отец ребёнка: Арзамасцев Николай

Рождение ребёнка
1978

Сын: Арзамасцев Дмитрий

Отец ребёнка: Арзамасцев Николай

Пензенская область, Россия

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