Арзамасцева (Паскеева) Ольга
женский, родилась 22.09.1955, Золотаревка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
ОтецПаскеев Геннадий1933 г.р.
МатьПаскеева (Андрикова) Нина1930 г.р.
Супруги
Арзамасцев НиколайНеизвестно г.р.
Дети
Астраханцева (Арзамасцева) Елена09.03.1975 г.р.
Арзамасцев Дмитрий1978 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1955
Отец: Паскеев Геннадий
Золотаревка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крашенинникова (Арзамасцева) Наталья
Отец ребёнка: Арзамасцев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арзамасцев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арзамасцев Алексей
Отец ребёнка: Арзамасцев Николай
Рождение ребёнка
09.03.1975
Дочь: Астраханцева (Арзамасцева) Елена
Отец ребёнка: Арзамасцев Николай
Рождение ребёнка
1978
Сын: Арзамасцев Дмитрий
Отец ребёнка: Арзамасцев Николай
Пензенская область, Россия