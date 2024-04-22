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Колосов Андрей Аникандрович

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Место рождения

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Колосов Аникандр Михайлович

Мать: Колосова Серафима Степановна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.11.1934

Сын: Колосов Клавдий Андреевич

Мать ребёнка: Колосова Вера Философовна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.09.1939

Сын: Колосов Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Колосова Вера Философовна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Вера Философовна

Смерть
1947
Верхняя Ентала, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Причина смерти: д. Солонихино Кич-Городецкого района Вологодской области
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