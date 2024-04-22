Колосов Андрей Аникандрович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
20.11.1934
Сын: Колосов Клавдий Андреевич
Мать ребёнка: Колосова Вера Философовна
Рождение ребёнка
02.09.1939
Сын: Колосов Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Колосова Вера Философовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1947
Верхняя Ентала, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Причина смерти: д. Солонихино Кич-Городецкого района Вологодской области