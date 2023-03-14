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Колосов Владимир Андреевич

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Место рождения

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

02.09.1939

Дата смерти

14.03.2023

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

1928 г.р.
1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1939

Отец: Колосов Андрей Аникандрович

Мать: Колосова Вера Философовна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
13.02.1960

Жена: Колосова Любовь Александровна

Н-Ентальский сельсовет Кич-Городецкого района
Рождение ребёнка
01.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна Семёновна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 12.07.1960 по 01.01.1961
Кичменгский Городок, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рабочий мясожирового цеха | Кич-городецкий мясожировой комбинат
Работа или профессия
С 25.01.1961 по 16.01.1963
п. Раменское
Обрубщик сучьев | Раменский п/л на основные л/заготовительные работы
Рождение ребёнка
12.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колосова Любовь Александровна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 01.02.1963 по 26.01.1974
Борисовский мастерский участок
Вздымщик, мастер подсочки | Чунский Химлесхоз (Бирюсинский ХЛК)
Рождение ребёнка
05.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колистратова Валентина Васильевна

п. Борисовский Богучанского района Красноярского края
Рождение ребёнка
01.08.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колистратова Валентина Васильевна

п. Чунский Богучанского района Красноярского края
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Работа или профессия
С 29.01.1974 по 08.08.1983
Октябрьский, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Плотник, рабочий стройучастка | СМП-262, У-235/22
Работа или профессия
С 11.08.1983 по 20.04.2001
Октябрьский, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рабочий цеха ширпотреба, рабочий пилорамы, рамщик 5 разряда, слесарь-пилоточий | Чуноярский леспромхоз (Октябрьский ЛПХ, кооператив «Авангард», кооператив «Чуна», Чуноярлес)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Семёновна

Образование
Неизвестно
средне-специальное
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.03.2023
Октябрьский, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Октябрьский, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
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