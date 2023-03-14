Колосов Владимир Андреевич
Место рождения
Дата рождения02.09.1939
Дата смерти14.03.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1939
Бракосочетание
13.02.1960
Н-Ентальский сельсовет Кич-Городецкого района
Рождение ребёнка
01.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татьяна Семёновна
Работа или профессия
С 12.07.1960 по 01.01.1961
Кичменгский Городок, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рабочий мясожирового цеха | Кич-городецкий мясожировой комбинат
Работа или профессия
С 25.01.1961 по 16.01.1963
п. Раменское
Обрубщик сучьев | Раменский п/л на основные л/заготовительные работы
Рождение ребёнка
12.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колосова Любовь Александровна
Работа или профессия
С 01.02.1963 по 26.01.1974
Борисовский мастерский участок
Вздымщик, мастер подсочки | Чунский Химлесхоз (Бирюсинский ХЛК)
Рождение ребёнка
05.09.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колистратова Валентина Васильевна
п. Борисовский Богучанского района Красноярского края
Рождение ребёнка
01.08.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колистратова Валентина Васильевна
п. Чунский Богучанского района Красноярского края
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Работа или профессия
С 29.01.1974 по 08.08.1983
Плотник, рабочий стройучастка | СМП-262, У-235/22
Работа или профессия
С 11.08.1983 по 20.04.2001
Рабочий цеха ширпотреба, рабочий пилорамы, рамщик 5 разряда, слесарь-пилоточий | Чуноярский леспромхоз (Октябрьский ЛПХ, кооператив «Авангард», кооператив «Чуна», Чуноярлес)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Семёновна
Образование
Неизвестно
средне-специальное
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.03.2023
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно