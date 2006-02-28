Колосова (Калининская) Любовь Александровна
Место рождения
Дата рождения27.09.1928
Дата смерти28.02.2006
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1928
Отец: Калининский Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
13.02.1960
Н-Ентальский сельсовет Кич-Городецкого района
Рождение ребёнка
12.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колосов Владимир Андреевич
Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
28.02.2006
Югский, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область