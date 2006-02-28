Колосова (Калининская) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова (Калининская) Любовь Александровна

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Место рождения

Подгородье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

27.09.1928

Дата смерти

28.02.2006

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1928

Отец: Калининский Александр

Мать: не указана

Подгородье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
13.02.1960

Муж: Колосов Владимир Андреевич

Н-Ентальский сельсовет Кич-Городецкого района
Рождение ребёнка
12.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колосов Владимир Андреевич

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
28.02.2006
Югский, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

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