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Колосов Аникандр Михайлович

Место рождения

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

После 1914

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Колосов Михаил Агеевич (Аггеевич)

Мать: Фёкла Ивановна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.05.1885

Дочь: Лукья Аникандровна

Мать ребёнка: Колосова Пелагея Андреевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Колосов Сергей Аникандрович

Мать ребёнка: Колосова Серафима Степановна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Колосов Василий Аникандрович

Мать ребёнка: Колосова Серафима Степановна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Колосова Мария Аникандровна

Мать ребёнка: Колосова Серафима Степановна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: София Аникандровна

Мать ребёнка: Колосова Серафима Степановна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Колосов Андрей Аникандрович

Мать ребёнка: Колосова Серафима Степановна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Пелагея Андреевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Серафима Степановна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1914
Верхняя Ентала, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Похороны
Неизвестно
Верхняя Ентала, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
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