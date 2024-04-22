Колосов Аникандр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиПосле 1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Колосов Михаил Агеевич (Аггеевич)
Мать: Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
?.05.1885
Дочь: Лукья Аникандровна
Мать ребёнка: Колосова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Колосов Сергей Аникандрович
Мать ребёнка: Колосова Серафима Степановна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Колосов Василий Аникандрович
Мать ребёнка: Колосова Серафима Степановна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Колосова Мария Аникандровна
Мать ребёнка: Колосова Серафима Степановна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: София Аникандровна
Мать ребёнка: Колосова Серафима Степановна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Колосов Андрей Аникандрович
Мать ребёнка: Колосова Серафима Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1914
Похороны
Неизвестно