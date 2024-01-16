Колосова Серафима Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолосова Серафима Степановна

Колосова Серафима Степановна

Место рождения

Скорюковщина

Дата рождения

1870

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Скорюковщина
Рождение ребёнка
1886

Сын: Колосов Сергей Аникандрович

Отец ребёнка: Колосов Аникандр Михайлович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Колосов Василий Аникандрович

Отец ребёнка: Колосов Аникандр Михайлович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Колосова Мария Аникандровна

Отец ребёнка: Колосов Аникандр Михайлович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: София Аникандровна

Отец ребёнка: Колосов Аникандр Михайлович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Колосов Андрей Аникандрович

Отец ребёнка: Колосов Аникандр Михайлович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Аникандр Михайлович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1943
д. Солонихино Кич-городецкого района (или Б.Княжяа
Похороны
Неизвестно
д. Солонихино Кич-городецкого района (или Б.Княжяа
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close