Колосова Серафима Степановна
Место рожденияСкорюковщина
Дата рождения1870
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Скорюковщина
Рождение ребёнка
1886
Сын: Колосов Сергей Аникандрович
Отец ребёнка: Колосов Аникандр Михайлович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Колосов Василий Аникандрович
Отец ребёнка: Колосов Аникандр Михайлович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Колосова Мария Аникандровна
Отец ребёнка: Колосов Аникандр Михайлович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: София Аникандровна
Отец ребёнка: Колосов Аникандр Михайлович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Колосов Андрей Аникандрович
Отец ребёнка: Колосов Аникандр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943
д. Солонихино Кич-городецкого района (или Б.Княжяа
Похороны
Неизвестно
д. Солонихино Кич-городецкого района (или Б.Княжяа