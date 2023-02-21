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Петренко Зиновий Георгиевич

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Место рождения

Нахичевань

Дата рождения

24.09.1916

Дата смерти

05.06.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1916

Отец: Петренко Георгий Зиновьевич

Мать: Лидия Владимировна

Нахичевань
По старому стилю - 11 сентября 1916 г. (так в свидетельстве о мерти)
Бракосочетание
1944

Жена: Кралина Галина Михайловна

рудник Ак-Джилга в Киргизии
Рождение ребёнка
14.04.1947

Сын: Петренко Георгий Зиновьевич

Мать ребёнка: Кралина Галина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кралина Галина Михайловна

Смерть
05.06.1984
Фрязино, Фрязино, Московская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Фрязино, Фрязино, Московская область
Новофрязинское клдб.
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