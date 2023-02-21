Петренко Зиновий Георгиевич
Место рожденияНахичевань
Дата рождения24.09.1916
Дата смерти05.06.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1916
Отец: Петренко Георгий Зиновьевич
Мать: Лидия Владимировна
Нахичевань
По старому стилю - 11 сентября 1916 г. (так в свидетельстве о мерти)
Бракосочетание
1944
рудник Ак-Джилга в Киргизии
Рождение ребёнка
14.04.1947
Сын: Петренко Георгий Зиновьевич
Мать ребёнка: Кралина Галина Михайловна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.05.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кралина Галина Михайловна
Смерть
05.06.1984
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Новофрязинское клдб.