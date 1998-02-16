Кралина (Кралина) Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кралина (Кралина) Галина Михайловна

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Место рождения

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область

Дата рождения

28.04.1920

Дата смерти

16.02.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1920

Отец: Кралин Михаил

Мать: Кралина Варвара Анисимовна

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
14.04.1947

Сын: Петренко Георгий Зиновьевич

Отец ребёнка: Петренко Зиновий Георгиевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петренко Зиновий Георгиевич

Смерть
16.02.1998
Фрязино, Фрязино, Московская область
Похороны
Неизвестно
Фрязино, Фрязино, Московская область
Новофрязинское клдб.
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