Кралина (Кралина) Галина Михайловна
Место рождения
Дата рождения28.04.1920
Дата смерти16.02.1998
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1920
Отец: Кралин Михаил
Рождение ребёнка
14.04.1947
Сын: Петренко Георгий Зиновьевич
Отец ребёнка: Петренко Зиновий Георгиевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.05.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петренко Зиновий Георгиевич
Смерть
16.02.1998
Похороны
Неизвестно
Новофрязинское клдб.