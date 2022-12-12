(Смирнова) Лидия Владимировна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти1955
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Смирнов Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1916
Сын: Петренко Зиновий Георгиевич
Отец ребёнка: Петренко Георгий Зиновьевич
Нахичевань
Смерть
1955
Похороны
Неизвестно
Гребнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Гребневское клдб.