(Смирнова) Лидия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Смирнова) Лидия Владимировна

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Место рождения

Псков, город Псков, Псковская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Смирнов Владимир

Мать: не указана

Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
24.09.1916

Сын: Петренко Зиновий Георгиевич

Отец ребёнка: Петренко Георгий Зиновьевич

Нахичевань
Смерть
1955
Похороны
Неизвестно
Гребнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Гребневское клдб.
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