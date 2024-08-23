Сорокина-Яшина (Климушкина) Елена Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина-Яшина (Климушкина) Елена Гавриловна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.06.1891

Дата смерти

Между 16.02.1920 и 1925

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1891

Отец: Климушкин Гаврила Иванович

Мать: Климушкина (Клюкина) Ксения Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
05.06.1891
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
07.02.1910

Муж: Сорокин-Яшин Андрей Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.04.1911

Дочь: (Сорокина) Александра Андреевна

Отец ребёнка: Сорокин-Яшин Андрей Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.03.1913

Дочь: (Сорокина) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Сорокин-Яшин Андрей Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.05.1915

Дочь: (Сорокина) Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Сорокин-Яшин Андрей Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.10.1918

Сын: Сорокин Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Сорокин-Яшин Андрей Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между 16.02.1920 и 1925

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