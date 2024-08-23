Сорокина-Яшина (Климушкина) Елена Гавриловна
Место рождения
Дата рождения04.06.1891
Дата смертиМежду 16.02.1920 и 1925
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1891
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
05.06.1891
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
07.02.1910
Рождение ребёнка
21.04.1911
Дочь: (Сорокина) Александра Андреевна
Отец ребёнка: Сорокин-Яшин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
21.03.1913
Дочь: (Сорокина) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Сорокин-Яшин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
12.05.1915
Дочь: (Сорокина) Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Сорокин-Яшин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
19.10.1918
Сын: Сорокин Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Сорокин-Яшин Андрей Михайлович
Смерть
Между 16.02.1920 и 1925