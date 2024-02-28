Климушкина (Клюкина) Ксения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климушкина (Клюкина) Ксения Сергеевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

25.01.1862

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1862

Отец: Клюкин Сергей Иванович

Мать: Екатерина Никаноровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
26.01.1862
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
17.11.1879

Муж: Климушкин Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
09.11.1882

Сын: Климушкин Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Климушкин Гаврила Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.11.1884

Сын: Климушкин Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Климушкин Гаврила Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.10.1888

Сын: Климушкин Пётр Гаврилович

Отец ребёнка: Климушкин Гаврила Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.06.1891

Сын: Климушкин Семён Гаврилович

Отец ребёнка: Климушкин Гаврила Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.06.1891

Дочь: Сорокина-Яшина Елена Гавриловна

Отец ребёнка: Климушкин Гаврила Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.10.1893

Дочь: Гапшина Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Климушкин Гаврила Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.02.1898

Дочь: Демина Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Климушкин Гаврила Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.03.1907

Сын: Климушкин Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: Климушкин Гаврила Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
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