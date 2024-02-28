Климушкина (Клюкина) Ксения Сергеевна
Место рождения
Дата рождения25.01.1862
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1862
Отец: Клюкин Сергей Иванович
Мать: Екатерина Никаноровна
Крещение
26.01.1862
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
17.11.1879
Рождение ребёнка
09.11.1882
Сын: Климушкин Михаил Гаврилович
Отец ребёнка: Климушкин Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
28.11.1884
Сын: Климушкин Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Климушкин Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
12.10.1888
Сын: Климушкин Пётр Гаврилович
Отец ребёнка: Климушкин Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
04.06.1891
Сын: Климушкин Семён Гаврилович
Отец ребёнка: Климушкин Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
04.06.1891
Дочь: Сорокина-Яшина Елена Гавриловна
Отец ребёнка: Климушкин Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
29.10.1893
Дочь: Гапшина Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Климушкин Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
11.02.1898
Дочь: Демина Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Климушкин Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
18.03.1907
Сын: Климушкин Алексей Гаврилович
Отец ребёнка: Климушкин Гаврила Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920