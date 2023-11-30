Екатерина Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Никаноровна

Екатерина Никаноровна

Место рождения

Мусорка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

После 11.07.1863

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Мусорка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
17.02.1861

Муж: Клюкин Сергей Иванович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Поручители по жениху: Лукьян Клементьевич и Михаил Платонович По невесте: Гапшин и Клементий Кондратьевич
Рождение ребёнка
25.01.1862

Дочь: Климушкина Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Клюкин Сергей Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.07.1863

Дочь: Марфа Сергеевна

Отец ребёнка: Клюкин Сергей Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.12.1864

Дочь: Лукьянова Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Клюкин Сергей Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
07.11.1866
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Прасковья Алексеевна Клюкина
Восприемник
13.02.1870
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Семён Прокопьевич Клюкин-Сергунин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 11.07.1863
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close