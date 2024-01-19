Климушкин Гаврила Иванович
Место рождения
Дата рождения19.07.1860
Дата смертиМежду 15.10.1912 и 16.02.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1860
Крещение
21.07.1860
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
17.11.1879
Рождение ребёнка
09.11.1882
Сын: Климушкин Михаил Гаврилович
Мать ребёнка: Климушкина Ксения Сергеевна
Рождение ребёнка
28.11.1884
Сын: Климушкин Александр Гаврилович
Мать ребёнка: Климушкина Ксения Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Климушкин Григорий Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1888
Сын: Климушкин Пётр Гаврилович
Мать ребёнка: Климушкина Ксения Сергеевна
Рождение ребёнка
04.06.1891
Сын: Климушкин Семён Гаврилович
Мать ребёнка: Климушкина Ксения Сергеевна
Рождение ребёнка
04.06.1891
Дочь: Сорокина-Яшина Елена Гавриловна
Мать ребёнка: Климушкина Ксения Сергеевна
Рождение ребёнка
29.10.1893
Дочь: Гапшина Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Климушкина Ксения Сергеевна
Рождение ребёнка
11.02.1898
Дочь: Демина Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Климушкина Ксения Сергеевна
Рождение ребёнка
До 1899
Дочь: Ольга Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1907
Сын: Климушкин Алексей Гаврилович
Мать ребёнка: Климушкина Ксения Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 15.10.1912 и 16.02.1920