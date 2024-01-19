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Климушкин Гаврила Иванович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

19.07.1860

Дата смерти

Между 15.10.1912 и 16.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1860

Отец: Климушкин Иван Лукьянович

Мать: Климушкина Мария Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
21.07.1860
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
17.11.1879

Жена: Климушкина Ксения Сергеевна

Рождение ребёнка
09.11.1882

Сын: Климушкин Михаил Гаврилович

Мать ребёнка: Климушкина Ксения Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.11.1884

Сын: Климушкин Александр Гаврилович

Мать ребёнка: Климушкина Ксения Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Климушкин Григорий Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1888

Сын: Климушкин Пётр Гаврилович

Мать ребёнка: Климушкина Ксения Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.06.1891

Сын: Климушкин Семён Гаврилович

Мать ребёнка: Климушкина Ксения Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.06.1891

Дочь: Сорокина-Яшина Елена Гавриловна

Мать ребёнка: Климушкина Ксения Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.10.1893

Дочь: Гапшина Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Климушкина Ксения Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.02.1898

Дочь: Демина Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Климушкина Ксения Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1899

Дочь: Ольга Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1907

Сын: Климушкин Алексей Гаврилович

Мать ребёнка: Климушкина Ксения Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между 15.10.1912 и 16.02.1920
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