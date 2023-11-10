Сорокин-Яшин Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин-Яшин Андрей Михайлович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.08.1884

Дата смерти

После 1923

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1884

Отец: Сорокин Михаил Игнатьевич

Мать: Сорокина-Яшина Анисья Даниловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
06.08.1905
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Борис Фёдорович Сорокин
Бракосочетание
07.02.1910

Жена: Сорокина-Яшина Елена Гавриловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Никулин и Климушкин Поручители по невесте: Башкиров и Сорокин
Восприемник
27.02.1910
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Константин Яковлевич Елясин
Восприемник
30.09.1910
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Вера Михайловна Климушкина
Восприемник
20.11.1910
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Степанида Ефремовна Сорокина
Восприемник
20.11.1910
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Виктор Ефремович Сорокин
Рождение ребёнка
21.04.1911

Дочь: Александра Андреевна

Мать ребёнка: Сорокина-Яшина Елена Гавриловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
14.07.1912
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Андрей Яковлевич Елясин
Рождение ребёнка
21.03.1913

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Сорокина-Яшина Елена Гавриловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
27.07.1913
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Владимир Михайлович Климушкин
Рождение ребёнка
12.05.1915

Дочь: Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Сорокина-Яшина Елена Гавриловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.10.1918

Сын: Сорокин Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Сорокина-Яшина Елена Гавриловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Мария

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1923
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