Сорокин-Яшин Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рождения08.08.1884
Дата смертиПосле 1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1884
Восприемник
06.08.1905
Борис Фёдорович Сорокин
Бракосочетание
07.02.1910
Поручители по жениху: Никулин и Климушкин Поручители по невесте: Башкиров и Сорокин
Восприемник
27.02.1910
Константин Яковлевич Елясин
Восприемник
30.09.1910
Вера Михайловна Климушкина
Восприемник
20.11.1910
Степанида Ефремовна Сорокина
Восприемник
20.11.1910
Виктор Ефремович Сорокин
Рождение ребёнка
21.04.1911
Дочь: Александра Андреевна
Мать ребёнка: Сорокина-Яшина Елена Гавриловна
Восприемник
14.07.1912
Андрей Яковлевич Елясин
Рождение ребёнка
21.03.1913
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Сорокина-Яшина Елена Гавриловна
Восприемник
27.07.1913
Владимир Михайлович Климушкин
Рождение ребёнка
12.05.1915
Дочь: Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Сорокина-Яшина Елена Гавриловна
Рождение ребёнка
19.10.1918
Сын: Сорокин Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Сорокина-Яшина Елена Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорокина Мария
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1923