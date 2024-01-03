Емельян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕмельян

Емельян

Место рождения

Кичкеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.08.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1807 и 1808 г.р.

Мать

Между 1803 и 1804 г.р.

Жена

1836 г.р.

Дети

Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1834

Отец: Иван Николаевич

Мать: (Алексеевна) Варвара

Кичкеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Кичкеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
31.10.1854

Жена: Евдокия

Муратово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.01.1863

Дочь: Родионова Татьяна

Мать ребёнка: Евдокия

Кичкеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.