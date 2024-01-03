Емельян
Место рождения
Дата рождения01.08.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1834
Отец: Иван Николаевич
Мать: (Алексеевна) Варвара
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
31.10.1854
Жена: Евдокия
Муратово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.01.1863
Дочь: Родионова Татьяна
Мать ребёнка: Евдокия
Смерть
Неизвестно