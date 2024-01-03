(Алексеевна) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Алексеевна) Варвара

Место рождения

Кичкеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Между 1803 и 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1807 и 1808 г.р.

Дети

1834 г.р.

Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1803 и 1804

Отец: Алексей Стефанович

Мать: не указана

Кичкеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
25.10.1825

Муж: Иван Николаевич

Муратово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.08.1834

Сын: Емельян

Отец ребёнка: Иван Николаевич

Кичкеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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