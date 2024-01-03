(Алексеевна) Варвара
Место рождения
Дата рожденияМежду 1803 и 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1803 и 1804
Отец: Алексей Стефанович
Мать: не указана
Бракосочетание
25.10.1825
Муж: Иван Николаевич
Муратово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.08.1834
Сын: Емельян
Отец ребёнка: Иван Николаевич
Смерть
Неизвестно