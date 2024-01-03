Иван Николаевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1807 и 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1807 и 1808
Отец: Николай Иосифович
Мать: не указана
Бракосочетание
25.10.1825
Жена: (Алексеевна) Варвара
Муратово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.08.1834
Сын: Емельян
Мать ребёнка: (Алексеевна) Варвара
Смерть
Неизвестно