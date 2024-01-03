Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Николаевич

Иван Николаевич

Место рождения

Кичкеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Между 1807 и 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Между 1803 и 1804 г.р.

Дети

1834 г.р.

Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1807 и 1808

Отец: Николай Иосифович

Мать: не указана

Кичкеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
25.10.1825

Жена: (Алексеевна) Варвара

Муратово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.08.1834

Сын: Емельян

Мать ребёнка: (Алексеевна) Варвара

Кичкеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.