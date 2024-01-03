Родионова Татьяна
Место рождения
Дата рождения11.01.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1863
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родионов Осип
Отец ребёнка: Родионов Гавриил
Место жительства
Неизвестно
Крещение
13.01.1863
Бракосочетание
04.02.1881
Муж: Родионов Гавриил
Муратово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1882
Сын: Родионов Яков
Отец ребёнка: Родионов Гавриил
Рождение ребёнка
07.05.1893
Сын: Родионов Арсений
Отец ребёнка: Родионов Гавриил
Рождение ребёнка
02.08.1899
Дочь: Баранова (Родионова) Мария
Отец ребёнка: Родионов Гавриил
Смерть
Неизвестно