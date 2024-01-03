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Родионова Татьяна

Место рождения

Кичкеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.01.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1863

Отец: Емельян

Мать: Евдокия

Кичкеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов Осип

Отец ребёнка: Родионов Гавриил

Место жительства
Неизвестно
Крещение
13.01.1863
Бракосочетание
04.02.1881

Муж: Родионов Гавриил

Муратово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1882

Сын: Родионов Яков

Отец ребёнка: Родионов Гавриил

Рождение ребёнка
07.05.1893

Сын: Родионов Арсений

Отец ребёнка: Родионов Гавриил

Рождение ребёнка
02.08.1899

Дочь: Баранова (Родионова) Мария

Отец ребёнка: Родионов Гавриил

Смерть
Неизвестно

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