Гаврилов Георгий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1971
Дата смерти22.03.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1971
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гаврилова (Федосеева) Ольга Геннадьевна
Усинск, Усинск, Республика Коми
Рождение ребёнка
18.08.2003
Мать ребёнка: Гаврилова (Федосеева) Ольга Геннадьевна
Смерть
22.03.2013