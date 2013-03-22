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Гаврилов Георгий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1971

Дата смерти

22.03.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1971

Отец: Гаврилов Александр Захарович

Мать: Гаврилова (Калашникова) Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова (Федосеева) Ольга Геннадьевна

Рождение ребёнка
28.04.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаврилова (Федосеева) Ольга Геннадьевна

Усинск, Усинск, Республика Коми
Рождение ребёнка
18.08.2003

Сын: Гаврилов Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Гаврилова (Федосеева) Ольга Геннадьевна

Смерть
22.03.2013

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