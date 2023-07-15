Гаврилов Александр Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1930
Отец: Гаврилов Захар
Мать: Гаврилова Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврилова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Гаврилова (Калашникова) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврилов Валерий Александрович
Мать ребёнка: Гаврилова (Калашникова) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
04.06.1971
Сын: Гаврилов Георгий Александрович
Мать ребёнка: Гаврилова (Калашникова) Александра Ивановна
Смерть
Неизвестно