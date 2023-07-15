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Гаврилов Александр Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1930

Отец: Гаврилов Захар

Мать: Гаврилова Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврилова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Гаврилова (Калашникова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Валерий Александрович

Мать ребёнка: Гаврилова (Калашникова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
04.06.1971

Сын: Гаврилов Георгий Александрович

Мать ребёнка: Гаврилова (Калашникова) Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно

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