Гаврилова (Калашникова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврилова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Гаврилов Александр Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврилов Валерий Александрович
Отец ребёнка: Гаврилов Александр Захарович
Рождение ребёнка
04.06.1971
Сын: Гаврилов Георгий Александрович
Отец ребёнка: Гаврилов Александр Захарович
Смерть
Неизвестно