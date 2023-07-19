Гаврилова (Калашникова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова (Калашникова) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1941

Отец: Калашников Иван Васильевич

Мать: Калашникова (Белка) Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврилова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Гаврилов Александр Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Валерий Александрович

Отец ребёнка: Гаврилов Александр Захарович

Рождение ребёнка
04.06.1971

Сын: Гаврилов Георгий Александрович

Отец ребёнка: Гаврилов Александр Захарович

Смерть
Неизвестно

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