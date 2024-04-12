Аншельс Мовша Рубинов
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Аншельс Рубин Элиаш
Мать: Аншельс ?
Бракосочетание
21.11.1886
Жена: Аншельс Мерка Гиршовна
Рождение ребёнка
13.09.1888
Сын: Аншельс Шмуль Шмуль/Самуил Моисеевич
Мать ребёнка: Аншельс Мерка Гиршовна
Рождение ребёнка
20.05.1889
Дочь: Ребекка Моисеевна
Мать ребёнка: Аншельс Мерка Гиршовна
Рождение ребёнка
12.11.1893
Дочь: Песя Моисеевна
Мать ребёнка: Аншельс Мерка Гиршовна
Рождение ребёнка
29.08.1894
Мать ребёнка: Аншельс Мерка Гиршовна
Рождение ребёнка
12.09.1897
Дочь: Лиза Моисеевна
Мать ребёнка: Аншельс Мерка Гиршовна
Рождение ребёнка
30.07.1900
Дочь: Юдифь Моисеевна
Мать ребёнка: Аншельс Мерка Гиршовна
Рождение ребёнка
12.05.1902
Мать ребёнка: Аншельс Мерка Гиршовна
Рождение ребёнка
15.06.1910
Дочь: Брайна Миосеевна
Мать ребёнка: Аншельс Мерка Гиршовна
Смерть
Неизвестно