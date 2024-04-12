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Аншельс Мовша Рубинов

Место рождения

Вильнюс, Литовская ССР

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Аншельс Рубин Элиаш

Мать: Аншельс ?

Вильнюс, Литовская ССР
Бракосочетание
21.11.1886

Жена: Аншельс Мерка Гиршовна

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
13.09.1888

Сын: Аншельс Шмуль Шмуль/Самуил Моисеевич

Мать ребёнка: Аншельс Мерка Гиршовна

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
20.05.1889

Дочь: Ребекка Моисеевна

Мать ребёнка: Аншельс Мерка Гиршовна

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
12.11.1893

Дочь: Песя Моисеевна

Мать ребёнка: Аншельс Мерка Гиршовна

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
29.08.1894

Сын: Аншельс Пейсах Моисеевич

Мать ребёнка: Аншельс Мерка Гиршовна

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
12.09.1897

Дочь: Лиза Моисеевна

Мать ребёнка: Аншельс Мерка Гиршовна

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
30.07.1900

Дочь: Юдифь Моисеевна

Мать ребёнка: Аншельс Мерка Гиршовна

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
12.05.1902

Сын: Аншельс Рувин Моисеевич

Мать ребёнка: Аншельс Мерка Гиршовна

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
15.06.1910

Дочь: Брайна Миосеевна

Мать ребёнка: Аншельс Мерка Гиршовна

Вильнюс, Литовская ССР
Смерть
Неизвестно
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