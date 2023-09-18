Аншельс (Плумп) Мерка Гиршовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аншельс (Плумп) Мерка Гиршовна

Место рождения

Богуславишки

Дата рождения

1864

Дата смерти

07.04.1940

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Плумп Гирш

Мать: Плумп Рохлия

Богуславишки
Бракосочетание
21.11.1886

Муж: Аншельс Мовша Рубинов

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
13.09.1888

Сын: Аншельс Шмуль Шмуль/Самуил Моисеевич

Отец ребёнка: Аншельс Мовша Рубинов

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
20.05.1889

Дочь: Ребекка Моисеевна

Отец ребёнка: Аншельс Мовша Рубинов

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
12.11.1893

Дочь: Песя Моисеевна

Отец ребёнка: Аншельс Мовша Рубинов

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
29.08.1894

Сын: Аншельс Пейсах Моисеевич

Отец ребёнка: Аншельс Мовша Рубинов

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
12.09.1897

Дочь: Лиза Моисеевна

Отец ребёнка: Аншельс Мовша Рубинов

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
30.07.1900

Дочь: Юдифь Моисеевна

Отец ребёнка: Аншельс Мовша Рубинов

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
12.05.1902

Сын: Аншельс Рувин Моисеевич

Отец ребёнка: Аншельс Мовша Рубинов

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
15.06.1910

Дочь: Брайна Миосеевна

Отец ребёнка: Аншельс Мовша Рубинов

Вильнюс, Литовская ССР
Смерть
07.04.1940
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