Аншельс (Плумп) Мерка Гиршовна
Место рожденияБогуславишки
Дата рождения1864
Дата смерти07.04.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Плумп Гирш
Мать: Плумп Рохлия
Богуславишки
Бракосочетание
21.11.1886
Рождение ребёнка
13.09.1888
Сын: Аншельс Шмуль Шмуль/Самуил Моисеевич
Отец ребёнка: Аншельс Мовша Рубинов
Рождение ребёнка
20.05.1889
Дочь: Ребекка Моисеевна
Отец ребёнка: Аншельс Мовша Рубинов
Рождение ребёнка
12.11.1893
Дочь: Песя Моисеевна
Отец ребёнка: Аншельс Мовша Рубинов
Рождение ребёнка
29.08.1894
Отец ребёнка: Аншельс Мовша Рубинов
Рождение ребёнка
12.09.1897
Дочь: Лиза Моисеевна
Отец ребёнка: Аншельс Мовша Рубинов
Рождение ребёнка
30.07.1900
Дочь: Юдифь Моисеевна
Отец ребёнка: Аншельс Мовша Рубинов
Рождение ребёнка
12.05.1902
Отец ребёнка: Аншельс Мовша Рубинов
Рождение ребёнка
15.06.1910
Дочь: Брайна Миосеевна
Отец ребёнка: Аншельс Мовша Рубинов
Смерть
07.04.1940