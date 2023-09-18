Аншельс ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аншельс ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Аншельс Мовша Рубинов

Отец ребёнка: Аншельс Рубин Элиаш

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
1868

Сын: Аншельс Янкель Рубинович

Отец ребёнка: Аншельс Рубин Элиаш

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Рохлия Рубиновна

Отец ребёнка: Аншельс Рубин Элиаш

Смерть
Неизвестно
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