Аншельс ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Аншельс Рубин Элиаш
Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Аншельс Рубин Элиаш
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Рохлия Рубиновна
Отец ребёнка: Аншельс Рубин Элиаш
Смерть
Неизвестно